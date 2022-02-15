Кабмин, по словам главы Центра Противодействия Коррупции, избрал не всех необходимых членов комиссии. Соответствующее заявление 15 февраля сделал Виталий Шабунин.
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Кабмин срывает конкурс на избрание директора НАБУ
Вчера (говорится о 14 февраля – 24 канал) Кабмин тайно (без анонса и видеотрансляции) проголосовал решение, которое дарит ОАСКу основания для срыва конкурса или отмены его результатов (что еще хуже),
– написал Шабунин.
Глава Центра Противодействия Коррупции объяснил: "Кабмин вместо 6 членов комиссии (как это предусмотрено законом) утвердил 5. Министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса".
По словам Шабунина, Драго Коса – член комиссии по избранию главы САП и "не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс". Глава ЦПК пояснил, что:
- "конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом;
- поэтому Кабмин обратится к междунардникам с просьбой заменить Драго Коса на другого эксперта;
- это второй и еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов). Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур";
Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса. Любые иные действия являются незаконными и имеют целью лишь одно – подорвать конкурс на директора НАБУ,
– считает Шабунин.
В Кабмине не комментировали заявление Шабунина, однако 14 февраля все же было заседание Кабинета Министров.
Что известно об избрании дикректора НАБУ
- Весной 2022 года должны выбрать директора НАБУ. Его нужно избрать потому, что в августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
- В январе писали, что до 1 февраля 2022 года Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, а также Министерство экономики должно предоставить правительству свои рекомендации в отношении членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора НАБУ.
- Кроме того, в октябре 2021 года Верховная Рада проголосовала за приведение статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. С тех пор Кабмин может назначать и увольнять директора Бюро на основе открытого конкурса.
- О вероятном блокировании конкурса Виталий Шабунин говорил в январе 2022 года.
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