Кабмин, по словам главы Центра Противодействия Коррупции, избрал не всех необходимых членов комиссии. Соответствующее заявление 15 февраля сделал Виталий Шабунин.

К теме Помощь США останется: в ЦПК предположили, будут ли последствия скандальной истории вокруг САП

Кабмин срывает конкурс на избрание директора НАБУ

Вчера (говорится о 14 февраля – 24 канал) Кабмин тайно (без анонса и видеотрансляции) проголосовал решение, которое дарит ОАСКу основания для срыва конкурса или отмены его результатов (что еще хуже),
– написал Шабунин.

Глава Центра Противодействия Коррупции объяснил: "Кабмин вместо 6 членов комиссии (как это предусмотрено законом) утвердил 5. Министры выбросили из тройки международных экспертов Драго Коса".

По словам Шабунина, Драго Коса – член комиссии по избранию главы САП и "не дает Банковой сфальсифицировать/сорвать тот конкурс". Глава ЦПК пояснил, что:

  • "конкурсная комиссия не сформирована в срок, предусмотренный законом;
  • поэтому Кабмин обратится к междунардникам с просьбой заменить Драго Коса на другого эксперта;
  • это второй и еще более сильный повод для отмены ОАСКом конкурса (или его результатов). Законом не предусмотрена процедура повторного представления кандидатур";

Единственным выходом из этого позора является возвращение КМУ к этому вопросу и утверждение Драго Коса. Любые иные действия являются незаконными и имеют целью лишь одно – подорвать конкурс на директора НАБУ,
– считает Шабунин.

В Кабмине не комментировали заявление Шабунина, однако 14 февраля все же было заседание Кабинета Министров.

Что известно об избрании дикректора НАБУ

  • Весной 2022 года должны выбрать директора НАБУ. Его нужно избрать потому, что в августе 2020 года Конституционный Суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника на должность директора Национального антикоррупционного бюро.
  • В январе писали, что до 1 февраля 2022 года Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, а также Министерство экономики должно предоставить правительству свои рекомендации в отношении членов конкурсной комиссии, которая будет выбирать директора НАБУ.
  • Кроме того, в октябре 2021 года Верховная Рада проголосовала за приведение статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции. С тех пор Кабмин может назначать и увольнять директора Бюро на основе открытого конкурса.
  • О вероятном блокировании конкурса Виталий Шабунин говорил в январе 2022 года.

Банковая готовится снести конкурс по избранию директора НАБУ – смотрите видео