Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. В ответ на вопрос о том, не попытаются ли заблокировать конкурс на директора Национального антикоррупционного бюро, он сказал: "Точно попробуют".

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Блокировать конкурс в НАБУ будет сложно

В то же время Шабунин отметил, что блокировать конкурс в НАБУ будет сложнее, ведь определяющий голос будут иметь независимые эксперты, в то же время в комиссии Специализированной антикоррупционной прокуратуры независимые эксперты имеют блокирующий голос.

Они попытаются обрезать полномочия спецпрокурора через парламент, изменить закон. Есть много способов. Виталий Шабунин Глава Центра противодействия коррупции

Виталий Шабунин сказал, что "нужный" результат могут получить способом, который не несет угроз. Например, не собирать комиссию или потом через парламент отрегулировать УПК.

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"Одно решение – и ты даешь право генпрокурору забрать дело из НАБУ. И все, ты контролируешь, защищаешь своих антикоррупционеров", – отметил глава Центра противодействия коррупции.

Справка. В 2022 году завершается семилетняя каденция действующего руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Конкурс в САП: кратко