Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. У відповідь на питання про те, чи не спробують заблокувати конкурс на директора Національного антикорупційного бюро, він сказав: "Точно спробують".

Зверніть увагу Посольство США закликало Україну негайно обрати керівництво САП

Блокувати конкурс в НАБУ буде складно

Водночас Шабунін зазначив, що блокувати конкурс в НАБУ буде складніше, адже визначальний голос матимуть незалежні експерти, натомість у комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незалежні експерти мають блокуючий голос.

Вони спробують обрізати повноваження спецпрокурора через парламент, змінити закон. Є багато способів. Віталій Шабунін Голова Центру протидії корупції

Віталій Шабунін сказав, що "потрібний" результат можуть отримати у спосіб, який не несе загроз. Наприклад, не збирати комісію або потім через парламент відрегулювати КПК.

Повний випуск інтерв'ю із Віталієм Шабуніним: дивіться відео



"Одне рішення – і ти даєш право генпрокурорці забрати справу з НАБУ. І все, ти контролюєш, захищаєш своїх антикорупціонерів", – зауважив голова Центру протидії корупції.

Довідка. У 2022 році звершується семирічна каденція чинного керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Конкурс в САП: коротко