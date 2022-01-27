Відповідне рішення Кабінет Міністрів схвалив 26 січня. Про це заявив міністр уряду Олег Немчінов.

Цікаво Зарплата Ситника: скільки очільник НАБУ заробив у 2021 році

Хто має надати пропозиції

Міністерство внутрішніх справ;

Міністерство юстиції;

Міністерство економіки.

Після того уряд повинен схвалити трьох членів комісії.

Чому обиратимуть нового керівника НАБУ

29 серпня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат. Зауважимо, у 2015 році керівником Бюро Ситника призначив тодішній президент Петро Порошенко.

У жовтні 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції. Документ змінює статус НАБУ та дозволяє Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.

Зверніть увагу! Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін припустив, що конкурс з обрання директорка НАБУ можуть заблокувати, так само як затягують із призначенням глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Однак Шабунін вважає, що у цій ситуації заблокувати процес буде важче, адже вирішальний голос матимуть незалежні експерти. Водночас у САП вони мають лише блокуючий голос.

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Повний текст публікації Олега Немчінова у телеграмі:

26 січня 2022 року Уряд ухвалив протокольне рішення: Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству юстиції України та Міністерству економіки України подати до 1 лютого 2022 року Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення Урядом трьох осіб до складу Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України.