Кабинет Министров сообщил, что в комиссии будут 6 человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции." И обнародовал их фамилии.

Напомним, в этот же день Центр Противодействия коррупции обвинил Кабмин в срыве конкурса на директора НАБУ

Есть комиссия по избранию руководителя НАБУ: кто в нее вошел

15 февраля на внеочередном заседании Кабинет Министров утвердил состав комиссии, которая будет проводить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В комиссии будет 6 человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов".

В комиссию вошли:

Карен Грінавей, США,

Драго Кос, Словения.

Повилас Малакаускас, Литва.

Николай Кучерявенко, Украина.

Кирилл Легких, Украина.

Алексей Савчук, Украина.

Правительство также подчеркнуло, что "проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

Кратко об избрании нового главы НАБУ