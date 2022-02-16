Кабинет Министров сообщил, что в комиссии будут 6 человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции." И обнародовал их фамилии.
Напомним, в этот же день Центр Противодействия коррупции обвинил Кабмин в срыве конкурса на директора НАБУ
Есть комиссия по избранию руководителя НАБУ: кто в нее вошел
15 февраля на внеочередном заседании Кабинет Министров утвердил состав комиссии, которая будет проводить конкурс на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины. В комиссии будет 6 человек, имеющих "многолетний опыт в сфере противодействия коррупции, адвокатуре и работе правоохранительных органов".
В комиссию вошли:
- Карен Грінавей, США,
- Драго Кос, Словения.
- Повилас Малакаускас, Литва.
- Николай Кучерявенко, Украина.
- Кирилл Легких, Украина.
- Алексей Савчук, Украина.
Правительство также подчеркнуло, что "проведение открытого и прозрачного конкурса является важной частью формирования эффективной антикоррупционной инфраструктуры в Украине".
Кратко об избрании нового главы НАБУ
- В апреле 2022 года истекает срок полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Соответственно, весной должны избрать нового руководителя ведомства.
- Министерство внутренних дел, Министерство юстиции и Минэкономики должны были предоставить правительству свои рекомендации по членам комиссии, которая займется избранием нового директора НАБУ.
- В сети звучали предупреждения, что ситуация с избранием нового главы НАБУ может двинуться в том же направлении, в котором пошел процесс избрания нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – к тупику.
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