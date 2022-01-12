Это наименьшая зарплата, которую Сытнику начислили в 2021 году. В другие месяцы сумма превышала 200 тысяч гривен.

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Зарплата Сытника в 2021

Январь – 203 959 гривен;

февраль – 215 290 гривен;

март – 215 290 гривен;

апрель – 243 848 гривен;

май – 282 010 гривен;

июнь – 215 365 гривен;

июль – 436 666 гривен;

август – 323 175 гривен;

сентябрь – 215 934 гривен;

октябрь – 215 441 гривна;

ноябрь – 216 897 гривен;

декабрь – 164 514 гривен.



Зарплата Сытника в 2021 году / 24 канал

Зарплату Сытника формируют из:

должностного оклада;

доплаты за выслугу лет;

доплаты за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне;

доплаты за ранг;

надбавки государственным экспертам по вопросам тайн;

пособия к ежегодному оплачиваемому отпуску;

другой оплаты.

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