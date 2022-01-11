Должностный оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

Заметьте Сколько заработала Ирина Венедиктова в 2021 году

Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен,
– говорится в сообщении.

Зарплата Зеленського

Зарплата Зеленского в 2021 / 24 канал

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.
  • Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
  • Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
  • Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Сколько заработали нардепы

  • Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410 300 гривен.
  • Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 485 425.
  • Антон Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
  • Ирина Геращенко ("ЕС") – 582 783 гривны.
  • Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен.
  • Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
  • Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен.
  • Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
  • Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.