Должностный оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.

Заметьте Сколько заработала Ирина Венедиктова в 2021 году

Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен,

– говорится в сообщении.

Зарплата Зеленского в 2021 / 24 канал

Зарплаты украинских чиновников в 2021 году

Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.

Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.

Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;

Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Сколько заработали нардепы