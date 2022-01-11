Должностный оклад Зеленского – 28 тысяч гривен. Прибавок и премий президент не получал.
Заметьте Сколько заработала Ирина Венедиктова в 2021 году
Заработная плата в 2021 году составила 365 тысяч гривен (общая сумма), с которой уплачены налоги и сборы в сумме 65 520 гривен,
– говорится в сообщении.
Зарплата Зеленского в 2021 / 24 канал
Зарплаты украинских чиновников в 2021 году
- Секретарь СНБО Алексей Данилов в 2021 году заработал более 900 тысяч гривен. Ежемесячная зарплата составила более 60 тысяч гривен.
- Спикер Руслан Стефанчук – 795 324 гривны.
- Первый заместитель главы Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;
- Заместитель главы Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.
Сколько заработали нардепы
- Давид Арахамия ("Слуга народа") – 410 300 гривен.
- Юрий Бойко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 485 425.
- Антон Герасимов ("ЕС") – 540 867 гривен.
- Ирина Геращенко ("ЕС") – 582 783 гривны.
- Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 445 869 гривен.
- Вадим Рабинович ("Оппозиционный блок") – 465 579 гривен.
- Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – 486 593 гривен.
- Елена Шуляк ("Слуга народа") – 546 058 гривен.
- Александра Устинова ("Голос") – 504 352 гривны.