Посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.
Зауважте Скільки заробила Ірина Венедіктова у 2021 році
Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– мовиться у повідомленні.
Зарплата Зеленського у 2021 / 24 канал
Зарплати українських посадовців у 2021 році
- Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
- Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
- Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
- Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Скільки заробили нардепи
- Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
- Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
- Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
- Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
- Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
- Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
- Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
- Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.