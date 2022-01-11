Посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Зауважте Скільки заробила Ірина Венедіктова у 2021 році

Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,

– мовиться у повідомленні.



Зарплата Зеленського у 2021 / 24 канал

Зарплати українських посадовців у 2021 році

Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.

Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.

Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;

Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи