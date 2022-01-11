Посадовий оклад Зеленського – 28 тисяч гривень. Надбавок та премій президент не отримував.

Зауважте Скільки заробила Ірина Венедіктова у 2021 році

Заробітна плата у 2021 році становила 365 тисяч гривень (загальна сума), з якої сплачено податки та збори у сумі 65 520 гривень,
– мовиться у повідомленні.

Зарплата Зеленського
Зарплата Зеленського у 2021 / 24 канал

Зарплати українських посадовців у 2021 році

  • Секретар РНБО Олексій Данілов у 2021 році заробив понад 900 тисяч гривень. Щомісячна зарплата становила понад 60 тисяч гривень.
  • Спікер Руслан Стефанчук – 795 324 гривень.
  • Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
  • Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.

Скільки заробили нардепи

  • Давид Арахамія ("Слуга народу") – 410 300 гривень.
  • Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – За життя") – 485 425.
  • Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень.
  • Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні.
  • Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень.
  • Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень.
  • Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень.
  • Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень.
  • Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень.