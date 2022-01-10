Так, зарплата Стефанчука за 2021 рік склала 795 324 гривень. Про це 24 каналу повідомили в апараті Верховної Ради.
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Зарплати інших керівників
- Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень;
- Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
Зарплати чиновників зростуть
У 2022 році посадові оклади чиновників в Україні збираються підвищити на 9%. Все тому, що з 1 січня зріс мінімальний прожитковий мінімум – до 2 481 гривні. Нагадаємо, що оклад чиновників повинен становити не нижче, ніж 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.
Керівники центральних держорганів з січня 2022 року отримуватимуть 41 300 гривні. Також виплати збільшать і для керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабміну. Очільники міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом будуть отримувати 36 700 гривень.