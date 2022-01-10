Зарплата Стефанчука за 2021 год составила 795 324 гривны. Об этом 24 каналу сообщили в аппарате Верховной Рады.

Читайте также Глава Верховной Рады Стефанчук заболел COVID-19

Зарплаты других руководителей

Первый заместитель председателя Рады Александр Корниенко – 541 465 гривен;

Заместитель председателя Рады Елена Кондратюк – 635 507 гривен.

Обратите внимание! Стефанчук на должность спикера парламента был назначен 8 октября. Предыдущего председателя Рады Дмитрия Разумкова отправили в отставку накануне, 7 октября. Корниенко стал вице-спикером 19 октября.

Зарплаты чиновников увеличатся

В 2022 году должностные оклады чиновников в Украине намерены повысить на 9%. Все потому, что с 1 января вырос минимальный прожиточный минимум – до 2 481 гривны. Напомним, что оклад чиновников должен составлять не ниже 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Руководители центральных госорганов с января 2022 будут получать 41 300 гривен. Также выплаты увеличат и для руководителей аппарата Верховной рады, Секретариата Кабмина. Главы министерств, центральных органов исполнительной власти со специальным статусом будут получать 36 700 гривен.