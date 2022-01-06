По словам Стефанчука, его 2022 год начался с хлопот. Впрочем, пока болезнь продолжается без осложнений.

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Как чувствует себя Стефанчук

"Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура", – говорится в заметке нардепа.

Отметил вакцинацию

Стефанчук попросил тех, с кем он контактировал, также сделать тест на COVID-19. Кроме того, призвал всех не забывать об обязательной вакцинации, масках, дезинфекции рук и дистанции.

"Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Однако болезнь будет протекать легче, без осложнений", – подытожил он.

Коронавирус в Украине: последние новости

По состоянию на 6 января, в течение суток в Украине подтвердили COVID-19 у 6 632 человек. Среди них 240 детей и 182 медработника.

В Минздраве согласовали бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех категорий населения. Отныне привитые против COVID-19 граждане от 18 лет могут ее сделать.

В то же время глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему одобрили бустерную дозу вакцинации.

Полный текст публикации:

Новый год начался с новых хлопот — коронавирус 2.0.

Пока самочувствие нормальное. Сделал тест только потому, что у дочери вчера поднялась температура. В который раз призываю всех: не забывайте про маски, дезинфекцию рук и дистанцию. И конечно – вакцинация! Конечно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Святой вечер и Рождество никто не отменял.

P.S. Прошу тех, с кем контактировал, сдайте тест и будьте здоровы.

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