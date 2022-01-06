Теперь все привитые против COVID-19 граждане в возрасте от 18 лет могут сделать бустерную дозу вакцины. Независимо от препарата, которым они ранее иммунизировались.
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Минздрав согласовал бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех категорий населения. Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Источник:фейбук Виктор Ляшко
Теперь все привитые против COVID-19 граждане в возрасте от 18 лет могут сделать бустерную дозу вакцины. Независимо от препарата, которым они ранее иммунизировались.
Новость дополняется...