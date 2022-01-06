Відтепер усі щеплені проти COVID-19 громадяни у віці від 18 років можуть зробити бустерну дозу вакцини. Незалежно від препарату, яким вони імунізувалися раніше.

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Віктор Ляшко “П ідписав наказ Міністерства охорони здоров'я України про введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися ”.

Міністр пояснив, що бустерна доза повинна покращити ефективність вакцини та дати кращий імунний захист від нового штаму коронавірусу Омікрон.

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