Журналістам 24 каналу вдалося з'ясувати, скільки грошей за 2021 рік заробив посадовець. Про це повідомили в Апараті Ради національної безпеки й оборони у відповідь на запит.
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Скільки заробив Олексій Данілов
За минулі 12 місяців його заробітна плата на посаді секретаря РНБО складала:
- січень – 67 966,37 гривні;
- лютий – 66 778,96 гривні;
- березень – 70 358,10 гривні;
- квітень – 68 499,60 гривні;
- травень – 67 147,59 гривні;
- червень – 67 147,60 гривні;
- липень – 67 192,16 гривні;
- серпень – 68 933,29 гривні;
- вересень – 142 554,83 гривні;
- жовтень – 65 209,10 гривні;
- листопад – 79 878,15 гривні;
- грудень – 80 015,64 гривні.
Відтак, протягом 2021 року Олексій Данілов загалом заробив 911 681,39 гривні.
Зарплата Разумкова на посаді спікера
З 29 серпня 2019 року по 7 жовтня 2021 року зарплата Дмитра Разумкова на посаді спікера склала:
- 2019 рік – 178 528 гривень;
- 2020 рік – 547 563 гривні;
- 2021 рік – 485 751 гривня.
За 2019 рік сума є значно меншою, адже народний депутат тоді пропрацював лише 4 місяці. Загалом за 770 днів колишній очільник українського парламенту заробив 1 212 042 гривні.
Скільки заробило керівництво Верховної Ради за вересень / Інфографіка 24 каналу