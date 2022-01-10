Такі дані надали 24 каналу у відповідь на запит. Мовиться про зароблені кошти з 1 січня по 31 грудня 2021 року.
До теми Від пів мільйона: яку зарплату отримують керівники Ради
Скільки Ірина Венедіктова заробила у 2021 році
Сумарний розмір нарахованої заробітної плати Генеральному прокурору Ірині Венедіктовій з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року становить 1 539 798, 51 гривню,
– мовиться у повідомленні.
Тобто за рік Ірина Венедіктова заробила 1 мільйон 539 тисяч 798 гривень та 51 копійку. Окрім того, посадовий оклад (тобто розмір щомісячної зарплати, згідно з погодинною оплатою праці – 24 канал) становить 70 тисяч 720 гривень.
У Офісі Генпрокурора пояснили, що з усіх нарахованих доходів утримано військовий збір та податок.
Зарплата Ірини Венедіктової у 2021 році / Відповідь на запит 24 каналу
Коротко про зарплати політиків та посадовців у 2021 році
- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у 2021 році заробив майже мільйон гривень після сплати податків. Зокрема – 911 681,39 гривні. Яка щомісячна зарплата Данілова була у 2021 роціі – читайте тут.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заробив за 2021 рік 795 324 гривень. Перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко – 541 465 гривень. Заступниця голови Ради Олена Кондратюк – 635 507 гривень.
- Щодо зарплат народних депутатів, то найменше заробив "Слуга народу" Давид Арахамія – понад 410 300 гривень. Найбільше – нардепка від "ЄС" Ірина Геращенко –понад 580 тисяч гривень.
Хто у 2022 році зароблятиме більше – дивіться відео