Юрій Бойко ("Опозиційна платформа – за життя") упродовж року заробив 485 425 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
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Скільки заробили інші нардепи
- Антон Герасимов ("ЄС") – 540 867 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
- Ірина Геращенко ("ЄС") – 582 783 гривні. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
- Віктор Медведчук ("Опозиційна платформа – за життя) – 445 869 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
- Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – 465 579 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривні.
- Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – 486 593 гривень. Посадовий оклад – 23 835 гривні.
- Олена Шуляк ("Слуга народу") – 546 058 гривень. Посадовий оклад – 23 381 гривня.
- Олександра Устінова ("Голос") – 504 352 гривень. Посадовий оклад – 22 700 гривень.
Пріоритети Ради на 2022 рік
Спікер Руслан Стефанчук розповів про пріоритети Верховної Ради у 2022 році. Зокрема, народні обранці зосередяться на таких питаннях:
- посиленні народовладдя;
- реформі Служби безпеки України;
- пенсійній реформі;
- містобудуванні.
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