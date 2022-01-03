Посилення народовладдя

Голова Ради Руслан Стефанчук зазначив, що посилення народовладдя була основним пріоритетом. Річ у тім, що це питання було ще передвиборчою обіцянкою президента.

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"28 січня 2022 року ми маємо отримати попередній висновок щодо законопроєкту про місцевий референдум", – розповів Стефанчук.

Він припустив, що цей документ розглянуть на пленарному засіданні на початку наступної сесії.

Окрім цього законопроєкту, Рада напрацьовує низку в інших сферах:

про суд присяжних;

про мирові суди, які розв'язуватимуть незначні спори;

про колективні позови.

Важливі реформи

Містобудування

Відповідні законопроєкти №5655 та №5877 вже пройшли перше читання. Стефанчук сподівається, що у 2022 році їх ухвалять в цілому.

Ми маємо назавжди ліквідувати підґрунтя корупції у будівельному секторі,

– сказав голова Ради.

Служба безпеки України

За словами Стефанчук, реформа в СБУ – це серйозне зобов'язання перед міжнародними партнерами, тому його потрібно виконати вже на початку 2022 року.

СБУ повинна виконувати тільки притаманні їй функції, не займатися питаннями економіки, тиском на бізнес тощо,

– пояснив Стефанчук.

Пенсії

Рада розглянемо законопроєкти щодо запровадження другого накопичувального рівня пенсійного забезпечення в країні.

Стефанчук вважає, що система, яка існує зараз, не дозволяє забезпечити майбутнє людей.

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Децентралізація

Щоб завершити цю реформу, потрібно внести зміни до Конституції України. Спеціальна робоча група парламенту працюватиме над цим питанням.

Нардепи намагатимуться удосконалити право відповідно до вимог Європейської хартії місцевого самоврядування.

Важливо! Парламент у новому році може повернутися до питання запровадження дистанційного голосування. Також говоритимуть про технологічне оновлення зали Ради.

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