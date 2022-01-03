Усиление народовластия

Председатель Рады Руслан Стефанчук отметил, что усиление народовластия было основным приоритетом. Дело в том, что этот вопрос был еще предвыборным обещанием президента.

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"28 января 2022 года мы должны получить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме", – рассказал Стефанчук.

Он предположил, что этот документ будет рассмотрен на пленарном заседании в начале следующей сессии.

Кроме этого законопроекта, Рада нарабатывает ряд в других сферах:

о суде присяжных;

о мировых судах, которые будут разрешать незначительные споры;

о коллективных исках.

Важные реформы

Градостроение

Соответствующие законопроекты №5655 и №5877 уже прошли первое чтение. Стефанчук надеется, что в 2022 году их будет принято в целом.

Мы должны навсегда ликвидировать почву коррупции в строительном секторе,

– сказал председатель Рады.

Служба безопасности Украины

По словам Стефанчук, реформа в СБУ – это серьезное обязательство перед международными партнерами, поэтому его следует выполнить уже в начале 2022 года.

СБУ должна выполнять только свойственные ей функции, не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и т.д.

– объяснил Стефанчук.

Пенсии

Рада рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране.

Стефанчук считает, что существующая сейчас система не позволяет обеспечить будущее людей.

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Децентрализация

Чтобы завершить эту реформу, следует внести изменения в Конституцию Украины. Специальная рабочая группа парламента будет работать над этим вопросом.

Нардепы постараются усовершенствовать право в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Важно! Парламент в новом году может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования. Также будут говорить о технологическом обновлении зала Рады.

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