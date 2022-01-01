Также нововведения должны ощутить пенсионеры – им обещают многоуровневое повышение пенсий. Об этих и других изменениях – читайте в материале сайта 24 канала.

Обратите внимание В 2022 году пенсии будут повышать сразу в 12 этапов

Что будет с долларом

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, рассказал, что на курс доллара в 2022 году будут влиять несколько факторов и угроз. Прежде всего следует отметить угрозу полномасштабной войны с Россией. Сама угроза уже способствует девальвации гривны и оттоку средств из Украины. Однако если война начнется, то девальвация гривны будет очень существенной – курс может снизиться до 50 гривен за доллар или даже больше.

Другим важным фактором является развитие энергетического кризиса. Очевидно, что украинская экономика цену газа на уровне 1000 долларов не выдержит. Уже сейчас остановилась часть предприятий. Критически растет задолженность энергокомпаний. Есть угроза полномасштабных отключений предприятий и населения от энергоснабжения и отопления,

– объяснил специалист.

Он добавил, что продолжение пандемии коронавируса и карантинных ограничений тоже приводят к охлаждению экономики – нарушается логистика, международная торговля, сокращаются инвестиции. Все это окажет негативное влияние на экономическую ситуацию в 2022 году и будет способствовать девальвации.

Гривна может обвалиться в случае полномасштабного вторжения РФ / Фото из архива сайта 24 канала

Кроме того, в 2022 году ожидается три поднятия учетной ставки. Такие меры приведут к сокращению долларовой ликвидности и росту курса доллара по отношению к другим валютам, в том числе и к гривне. Таким образом, в 2022 году нас ждет девальвация гривны. Среднегодовой курс на уровне 28,6 – 28,7 гривен за доллар, который был заложен в бюджете, выглядит слишком оптимистично. Скорее всего, девальвация будет более существенной,

– спрогнозировал Хмелевский.

Роман Бабицкий, глава совета по вопросам иностранных инвестиций и экономического развития Украины, основатель Babitskyi Investment Management, отметил, что дальнейших "успехов" национальной валюты в ближайшем будущем ждать не стоит.

Прогнозировать – дело неблагодарное, но как минимум главные тенденции проговорить следует. Учетные ставки вырастут, а в нашем лексиконе появится новое частоупотребительное слово – "тейперинг", то есть сворачивание экономических стимулов и переход к жесткой монетарной политике. Также будет окончание вау-эффекта от продажи сырья. Маловероятно, что в следующем году цены на зерновые так же будут высокими,

– сказал он.

По словам специалиста, от того, насколько активно Россия продолжит играть в обезьяну с гранатой, будет зависеть уровень инвестиций иностранцев.

Вряд ли это перерастет во что-то большее, чем пустые угрозы: сейчас соотношение российских войск к украинским на границе равно 1 к 2 в пользу Украины, идти россиянам в наступление – чистое самоубийство. Но вряд ли инвесторы это понимают.

Курс гривны в 2022 году будет зависеть от нескольких факторов / Фото из архива 24 канала

Что изменится для пенсионеров

Пенсии для украинцев будут расти постепенно в течение года. Это связано с ростом минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Обратите внимание: по данным Минфина, рост пенсий для украинцев стартовал уже с 1 декабря 2021 года. Суммы пересчитают для тех, кто имеет маленький страховой стаж, а затем низкие пенсии. Выплаты для этой категории пенсионеров вырастут с 1 854 гривен до 1 934 гривен.

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсий. Так, увеличат выплаты украинцам, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы, лицам с инвалидностью I, II и III группы, женщинам в возрасте больше 60 лет (на 9% в зависимости от размера пенсии), каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников (защитниц), которые погибли в зоне проведения АТО/ООС, 65-летним лицам из-за роста минималки.

Пенсии будут повышать в 12 этапов / Фото Pixabay

Уже с 1 января 2022 года начнутся выплаты повышенных государственных пенсий участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Эти пенсии будут рассчитываться, исходя из пятикратного размера минимальной заработной платы на 1 января соответствующего года (6 500 гривен). Также установят 9% повышения к пенсии по возрасту женщинам, которые родились в 1962 году.

С 1 марта пенсии пересчитают в соответствии с ростом средней зарплаты и инфляции. При этом предусмотрено, что индексацию распространят на выплаты и для категорий пенсионеров, которых исключили из этого механизма в 2017 году, а именно: государственных служащих, ученых, журналистов, военных.

В марте также проведут индексацию ежемесячных доплат для пенсионеров почтенного возраста. Люди от 80 лет и старше будут получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 500 гривен, а пенсионеры в возрасте 75 – 80 лет — 400 гривен.

В марте предполагается также увеличение минимальных пенсий. При наличии страхового стажа 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин пенсионеры в возрасте 80+ будут получать не меньше 2 600 гривен, в возрасте 75 – 80 лет – 2 500 гривен.

В апреле 2022-го для пенсионеров, которые продолжают работать, проведут автоматический перерасчет пенсий , который учитывает приобретенный стаж работы и заработную плату, которую получает работающий пенсионер.

С 1 июля снова вырастет прожиточный минимум, и с ним увеличатся минимальные пенсии. На этот раз они повысятся с 1 934 гривен до 2 027 гривен. Также вырастут и пенсионные надбавки, привязанные к показателю прожиточного минимума.

С 1 октября 2022 года расширят перечень возрастных доплат к пенсии. Так, для пенсионеров в возрасте 70 – 75 лет установят ежемесячную доплату к пенсии в 300 гривен.

Перерассчет пенсий будет касаться нескольких категорий / Фото из архива сайта 24 канала

Также установят минимальную пенсионную выплату 3 000 гривен при наличии страхового стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Для людей 70 – 75 лет с меньшим стажем (от 20 до 30 лет у женщин и от 25 до 35 лет у мужчин) пенсионные выплаты будут составлять от 2 500 до 3 000 гривен.

В октябре минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, и это обусловит увеличение пенсий и для младших пенсионеров. Минимальную пенсию по возрасту для пенсионеров от 65 лет при наличии у них достаточного стажа (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) повысят с 2 600 до 2 680 гривен.

С 1 декабря 2022 года в связи с очередным повышением прожиточного минимума минимальные пенсии вырастут с 2 027 до 2 093 гривен. Увеличатся и пенсионные надбавки. Для неработающих пенсионеров в возрасте 60 – 70 лет при наличии достаточного стажа минимальная пенсия составит 2 500 гривен. Для пенсионеров с меньшим стажем – от 2 093 гривен до 2 500 гривен.

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Возвращение техосмотра

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, технический осмотр, который отменили в 2021 году из-за коррупционной составляющей, может начать снова действовать с 2022 года.

Техосмотр придется пройти всем транспортным средствам, кроме тех, которые не могут развивать скорость больше 25 километров в час, с объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и техническим транспортным средствам для агропромышленного комплекса.

Если водитель будет управлять машиной или мотоциклом, которые подлежат обязательному техосмотру, но своевременно его не прошли, придется заплатить штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 гривен).

Техосмотр нужно будет пройти почти всем / Фото Pixabay

Камеры будут фиксировать больше нарушений

Уже с 2022 года дорожные камеры начнут фиксировать проезд на красный свет и езду по встречной полосе, а также остановку на полосе общественного транспорта. Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Планируем в первом квартале 2022 года запустить тестирование системы автоматической фиксации на такие нарушения ПДД, как проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение установленного для транспортных средств запрета выезда на полосу встречного движения,

– уточнил Белощицкий.

По его словам, до конца 2021 года на дорогах Украины фиксировали нарушителей 270 камер, а в 2022 году заработает еще 210 датчиков.

Новые правила для получения водительских удостоверений

Водительские удостоверения приблизят к европейским стандартам. Отныне в документе (в графе 12) будут указываться специальные коды, в которых "зашиты" какие-то ограничения, установленные для их владельца.

Например, код 78 проинформирует, что водитель сдавал практический экзамен на машине с автоматической коробкой передач и только на такой имеет право ездить, тогда как управлять машиной с механической трансмиссией ему запрещено. При отсутствии этого кода в правах водитель может эксплуатировать машину с любым типом коробки передач. Важно: изменения не коснутся тех, кому водительские удостоверения были выданы ранее.

Кроме того, коды будут содержать информацию о других ограничениях:

код 61 ограничит управление транспортным средством только в дневное время (начиная через час после восхода солнца и заканчивая за час до захода солнца);

код 63 свидетельствует о том, что водителю запрещено перевозить пассажиров;

код 67 – о запрете управления транспортным средством на автомагистралях;

код 01.06 – о том, что водитель должен быть в очках или с контактными линзами;

код 15.02 говорит о том, что сцепление приводится в действие рукой;

код 20.06 – о наличии тормоза, приводимого в действие рукой и т.д.

Обязательные кассовые аппараты для ФЛП

Уже 1 января 2022 года в своей деятельности ФЛП должны обязательно использовать кассовые аппараты – регистраторы расчетных операций (РРО) или программные регистраторы расчетных операций (ПРО).

За отсутствие кассового аппарата будут немалые штрафы / Фото Pixabay

Обратите внимание: от обязательного использования кассовых аппаратов освободили только предпринимателей, которые осуществляют розничную торговлю в селах.

Закон "О применении РРО в сфере торговли, общественного питания и услуг", в частности его статья 17, предусматривает штраф в случае проведения расчетной операции без кассового аппарата с 1 января 2022 года:

100% от стоимости проданных с нарушениями товаров, работ, услуг (за нарушение, совершенное впервые);

150% от стоимости – за каждое последующее совершенное нарушение.

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Появятся электронные рецепты

С 1 апреля 2022 года Украина перейдет на электронные рецепты. Это означает, что все рецепты, которые выписывают врачи, будут исключительно в электронной форме.

Как это будет работать Электронный рецепт выписывает семейный врач, терапевт или педиатр при помощи электронной системы здравоохранения. После того как вы придете на прием к врачу, с которым подписали декларацию, он поставит диагноз и выпишет рецепт. На телефон пациента поступит SMS с кодом рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке. Получив такое сообщение, можно пойти в любую аптеку-участницу программы "Доступные лекарства" и получить препарат. Провизору нужно назвать номер рецепта, и пациенту предложат на выбор нужное лекарство.

Компенсации на приобретение жилья для ветеранов

Украина в 2022 году впервые полностью закроет очередь на жилье для всех ветеранов войны на Донбассе. В принятом Верховной Радой бюджете на 2022 год 5,5 миллиардов гривен предусмотрены на жилье ветеранам войны и их семьям. В 2021 году эти расходы составили 615,9 миллиона гривен.

В следующем году четыре тысячи защитников Украины, прежде всего из числа внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью вследствие войны и членов семей погибших воинов, получат компенсации на приобретение жилья,

– сказала министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Подорожание пластиковых пакетов

В Украине уже начал действовать закон, который ограничивает использование пластиковых пакетов. Но с 1 февраля 2022 года будут новые цены на полиэтиленовые пакеты в магазинах. Речь идет об изделиях толщиной больше 50 микрометров.

Украинцев хотят заставить постепенно отказаться от пластиковых пакетов / Фото Pixabay

В 2022 году пакеты будут стоить:

2 гривны – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 гривны – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 гривны – пакет с ручками и боковыми складками.

Стоит знать: этот запрет не касается биоразлагаемых пластиковых пакетов, а также сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса, сыпучих продуктов и льда, для которых пакет – это первичная упаковка. Их планируют запретить после 2023 года.

Напомним, что за распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 8,5 тысяч до 17 тысяч гривен, в случае повторного правонарушения – до 34 тысяч гривен.

Новые условия поступления

Будущих студентов тоже ждет ряд нововведений. В Минобразования хотят усилить роль математики при поступлении в вузы, поэтому она стала вторым обязательным конкурсным предметом для поступления на такие специальности: политология, журналистика, социальная работа, социальное обеспечение. Раньше обязательным был только украинский язык.

Также для поступления на специальность международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии математика является третьим конкурсным предметом вместо нескольких предметов на выбор.

вместо нескольких предметов на выбор. Кроме того, произошли изменения в перечне предметов для поступления на медицинские специальности. Теперь вторым предметом можно будет выбрать математику или химию, а третьим – физику или биологию.

Воинский учет для женщин

Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно встать на воинский учет в течение 2022 года. В него попали музыканты, журналисты, программисты, пиарщики, юристы, соцработники, работники ресторанов и отелей и многие другие.

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Почти всем женщинам придется встать на воинский учет / Фото Parlament

Все, кто попал в обновленный перечень, будут обязаны встать на учет в военкомате до конца 2022 года. Женщин могут призвать на службу либо в случае военного положения в стране, либо при мобилизации – но и в том, и в другом случае необходимо согласие военнообязанной.

За отказ женщины становиться на военный учет в 2023 году штраф составит от 850 до 1 500 гривен, для ее руководителя предприятия или организации – от 5,5 тысяч до 8,5 тысяч гривен.

Интересные подробности о воинском учете женщин: смотрите видео