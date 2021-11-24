Пакеты станут платными, чтобы уменьшить их оборот. Министерство экономики уже подготовило проект постановления.
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Документ устанавливает минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров.
Минимальные цены на пакеты
- предельная цена пакета без ручек и без боковых складок составит 2 гривны;
- пакета с ручками, но без боковых складок – 2 гривны 50 копеек;
- пакета без ручек, но со складками – 2 гривны 50 копеек;
- пакета с ручками и складками – 3 гривны.
Заметим, такие цены будут минимальными для установки в супермаркетах и магазинах. То есть владельцы могут продавать пакеты и дороже.
Какие пакеты останутся бесплатными
Постановление "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты с такой характеристикой:
- ширина до 225 миллиметров без боковых складок,
- глубина 345 мм с учетом боковых складок,
- длина до 450 миллиметров с учетом ручек,
- распространяются в магазинах как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Главное о запрете пластиковых пакетов / Инфографика 24 канала