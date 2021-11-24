Пакеты станут платными, чтобы уменьшить их оборот. Министерство экономики уже подготовило проект постановления.

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Документ устанавливает минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров.

Минимальные цены на пакеты

предельная цена пакета без ручек и без боковых складок составит 2 гривны;

пакета с ручками, но без боковых складок – 2 гривны 50 копеек;

пакета без ручек, но со складками – 2 гривны 50 копеек;

пакета с ручками и складками – 3 гривны.

Заметим, такие цены будут минимальными для установки в супермаркетах и магазинах. То есть владельцы могут продавать пакеты и дороже.

Какие пакеты останутся бесплатными

Постановление "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхтонкие пластиковые пакеты с такой характеристикой:

ширина до 225 миллиметров без боковых складок,

глубина 345 мм с учетом боковых складок,

длина до 450 миллиметров с учетом ручек,

распространяются в магазинах как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Обратите внимание! В Украине запретили использование пакетов толщиной до 55 микрометров, а также оксоразлагаемых пакетов. С 1 января 2022 года нарушителей закона будут наказывать штрафом в размере от 1700 до 3400 гривен за первое нарушение и от 3400 до 8500 гривен – за повторное.



Главное о запрете пластиковых пакетов / Инфографика 24 канала