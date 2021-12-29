В частности, в 12 графе будут писать код 78. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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В Украине будут выдавать права с отметкой "автомат"

В Украине вводятся новые европейские нормы в водительском удостоверении. Отныне в нем есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач,

– говорится в сообщении.

В частности, при наличии кода "78", водители смогут ездить только на автомобиле с автоматической коробкой передач, а при отсутствии – с любой. Однако изменения не касаются тех водителей, которым удостоверение выдали раньше.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый рассказал: "Эти нововведения – еще один шаг к приведению бланка национального водительского удостоверения в соответствие с международными стандартами, а главное – укрепление безопасности дорожного движения".

Обратите внимание! В министерстве рассказали, что в постановлении Кабмина с сентября 2021 года прописан целый ряд нововведений в части выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

Кратко об изменениях в водительском удостоверении в Украине

С сентября 2021 года в Украине начали действовать изменения по внедрению нового типа водительского удостоверения. В правительстве тогда объясняли, что хотят сделать удостоверение соответствующим европейским требованиям.

В частности, вместо пиктограмм, на документах будут указываться коды, используемые в водительских документах в ЕС.

Более того, одновременное открытие двух категорий происходит путем сдачи экзаменов только по высшей из них, кроме категорий B1, B и BE.

Также, чтобы вернуть водительское удостоверение по истечении срока лишения права управления, нужно только по высшей категории сдать экзамен тем, кто имеет несколько открытых водительских категорий.

Изменили даже дизайн бланка водительского удостоверения – он стал темно-розового цвета, поэтому похож на европейский документ.

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