Такое решение Кабмин одобрил 16 февраля. Журналисты писали о вероятных кадровых изменениях еще накануне.
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Малюк работал в СБУ
Еще в марте 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Малюка на должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Он занял место Дмитрия Нескоромного, которого президент уволил.
Однако 21 июля 2021 года Зеленский уволил и Малюка. Кроме него, тогда должность потеряли сразу несколько должностных лиц СБУ. Президент подчеркивал, что никакой альтернативы реформе службы не будет.
Кто такой Василий Малюк
- Чиновник родом из Житомирщины.
- Он был участником боевых действий и имеет звание полковника.
- В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".
- С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.
- Занимал различные должности в региональных управлениях СБУ.
К слову, в начале сентября 2021 года журналисты "Украинской правды" заметили Малюка среди гостей на дне рождения заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.
К теме – Зеленский: СБУ наконец стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов:
Текст поста Тараса Мельничука:
Правительство сегодня 16.02.2022. Кадровый блок
Назначено:
– Малыша Василия Васильевича заместителем министра внутренних дел Украины;
– Крука Сергея Ивановича председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уволено:
– Магалецкую Владиславу Валерьевну с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Временно возложено исполнение обязанностей:
– Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Вовнюка Анатолия Витальевича.