Такое решение Кабмин одобрил 16 февраля. Журналисты писали о вероятных кадровых изменениях еще накануне.

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Малюк работал в СБУ

Еще в марте 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Малюка на должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Он занял место Дмитрия Нескоромного, которого президент уволил.

Однако 21 июля 2021 года Зеленский уволил и Малюка. Кроме него, тогда должность потеряли сразу несколько должностных лиц СБУ. Президент подчеркивал, что никакой альтернативы реформе службы не будет.

Кто такой Василий Малюк

  • Чиновник родом из Житомирщины.
  • Он был участником боевых действий и имеет звание полковника.
  • В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".
  • С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.
  • Занимал различные должности в региональных управлениях СБУ.

К слову, в начале сентября 2021 года журналисты "Украинской правды" заметили Малюка среди гостей на дне рождения заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

К теме – Зеленский: СБУ наконец стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов:

Текст поста Тараса Мельничука:

Правительство сегодня 16.02.2022. Кадровый блок

Назначено:

– Малыша Василия Васильевича заместителем министра внутренних дел Украины;

– Крука Сергея Ивановича председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уволено:

– Магалецкую Владиславу Валерьевну с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Временно возложено исполнение обязанностей:

– Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Вовнюка Анатолия Витальевича.