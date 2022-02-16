Такое решение Кабмин одобрил 16 февраля. Журналисты писали о вероятных кадровых изменениях еще накануне.

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Малюк работал в СБУ

Еще в марте 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Малюка на должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Он занял место Дмитрия Нескоромного, которого президент уволил.

Однако 21 июля 2021 года Зеленский уволил и Малюка. Кроме него, тогда должность потеряли сразу несколько должностных лиц СБУ. Президент подчеркивал, что никакой альтернативы реформе службы не будет.

Кто такой Василий Малюк

Чиновник родом из Житомирщины.

Он был участником боевых действий и имеет звание полковника.

В 2005 году окончил Национальную академию СБУ по специальности "Правоведение".

С 2001 года нес военную службу в органах государственной безопасности.

Занимал различные должности в региональных управлениях СБУ.

К слову, в начале сентября 2021 года журналисты "Украинской правды" заметили Малюка среди гостей на дне рождения заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова.

К теме – Зеленский: СБУ наконец стала кошмаром для предателей, сепаратистов, контрабандистов:

Текст поста Тараса Мельничука:

Правительство сегодня 16.02.2022. Кадровый блок

Назначено:

– Малыша Василия Васильевича заместителем министра внутренних дел Украины;

– Крука Сергея Ивановича председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уволено:

– Магалецкую Владиславу Валерьевну с должности Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Временно возложено исполнение обязанностей:

– Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на Вовнюка Анатолия Витальевича.