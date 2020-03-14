Кадрові чистки у СБУ: Зеленський звільнив двох заступників Баканова

Володимир Зеленський звільнив з посади одразу двох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова. Водночас президент призначив першого заступника Баканова, ним став Василь Малюк.

Олександр Карпенко був заступником голови СБУ, а Дмитро Нескромний – першим заступником. Відповідні укази №82 та №84 з'явилися на сайті глави держави.

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Що відомо про Олександра Карпенка

Карпенко призначили на посаду заступника у липні 2018 року, він відповідав за економічний блок. У жовтні 2018 року указом п'ятого Президента України Петра Порошенка Карпенка призначили головою СБУ на Донеччині та Луганщині.

За 2 місяці до того Порошенко своїм указом надав Карпенку військове звання генерал-майора. Також правоохоронець працював заступником начальника Управління СБУ в Донецькій області та виконуючим обов'язки начальника Служби безпеки Волині.

Що відомо про Дмитра Нескромного

Нескромний обіймав посаду першого заступника та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року. Він керував затриманням "діамантового прокурора".

Нескоромний до лютого 2017 року працював на посаді заступника начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю в СБУ. Входив в команду колишнього начальника "К" і першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, якого кандидат у президенти Анатолій Гриценко мав намір призначити главою СБУ в разі своєї перемоги.

Нові призначення Зеленського

На місце Нескромного Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником Баканова.

Також президент призначив Володимира Краснянського начальником Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Останні кадрові ротації відбулися у СБУ 7 листопада, тоді Зеленський звільнив одразу трьох заступників голови СБУ.