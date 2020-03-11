Зеленський призначив головою Сумської ОДА Романа Грищенка: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Сумщини. Ним став колишній військовий прокурор із Харкова Роман Грищенко.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Іншим указом президент звільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.

Тим часом Володін тимчасово виконує обов’язки голови Київської ОДА: що про нього відомо

Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації,

– мовиться у документі.

Що відомо про Романа Грищенка

Роман Грищенко був військовим прокурором Харківського гарнізону від квітня 2018 року. Він – полковник юстиції, до цього працював також прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури загалом працює 13 років.

Грищенко родом із Миколаївщини, навчався у Харківській юридичній академії імені Ярослава Мудрого. Одружений, має 2 дітей.

У декларації за 2019 рік він вказав квартиру у Харкові на 82 квадратних метри, а також земельну ділянку в Миколаєві. З 2018 року має автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску. Автівка належить батькові Романа Грищенка.

Протягом року новий глава Сумської ОДА отримав дохід в розмірі 673 197 гривень. Це заробітна плата.

Увага! Сумська ОДА з червня 2019 року функціонувала без очільника. Раніше її главою був Вадим Акперов, але після указу Володимира Зеленського його звільнили. Обов'язки голови Сумської ОДА досі виконувала Ірина Купрейчик. Цікаво, що ще у лютому на посаду глави ОДА Сумщини погодили іншу людину – Дмитра Живицького.