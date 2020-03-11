Зеленский назначил председателем Сумской ОГА Романа Грищенко: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Сумщины. Им стал бывший военный прокурор из Харькова Роман Грищенко.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Другим указом президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

Тем временем Володин временно исполняет обязанности главы Киевской ОГА: что о нем известно

Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации,

– говорится в документе.

Что известно о Романе Грищенко

Роман Грищенко был военным прокурором Харьковского гарнизона с апреля 2018 года. Он – полковник юстиции, до этого работал также прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры в целом работает 13 лет.

Грищенко родом из Николаева, учился в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого. Женат, имеет 2 детей.

В декларации за 2019 год он указал квартиру в Харькове на 82 квадратных метра, а также земельный участок в Николаеве. С 2018 года имеет автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Автомобиль принадлежит отцу Романа Грищенко.

В течение года новый глава Сумской ОГА получил доход в размере 673 197 гривен. Это заработная плата.

Внимание! Сумская ОГА с июня 2019 года функционировала без руководителя. Раньше ее главой был Вадим Акперов, но после указа Владимира Зеленского его уволили. Обязанности председателя Сумской ОГА до сих пор выполняла Ирина Купрейчик. Интересно, что еще в феврале на должность главы ОГА Сумщины согласовали другого человека – Дмитрия Живицкого.