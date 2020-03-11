16:12
11 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российский коронавирус. Женский символ империи Путина
      Вєсті Кремля
      21:18, 10 марта
      Вести.UA: Скрытые лодки нового министра. Самоуничтожение ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      19:40, 10 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Зеленский назначил председателем Сумской ОГА Романа Грищенко: что о нем известно

      - Читати новину українською

      Президент Владимир Зеленский назначил нового руководителя Сумщины. Им стал бывший военный прокурор из Харькова Роман Грищенко.

      Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Другим указом президент освободил от временного исполнения обязанностей председателя Сумской ОГА Ирину Купрейчик.

      Тем временем Володин временно исполняет обязанности главы Киевской ОГА: что о нем известно

      Назначить Грищенко Романа Сергеевича председателем Сумской областной государственной администрации,
      – говорится в документе.

      Что известно о Романе Грищенко

      Роман Грищенко был военным прокурором Харьковского гарнизона с апреля 2018 года. Он – полковник юстиции, до этого работал также прокурором Киевского гарнизона. В органах военной прокуратуры в целом работает 13 лет.

      Грищенко родом из Николаева, учился в Харьковской юридической академии имени Ярослава Мудрого. Женат, имеет 2 детей.

      В декларации за 2019 год он указал квартиру в Харькове на 82 квадратных метра, а также земельный участок в Николаеве. С 2018 года имеет автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска. Автомобиль принадлежит отцу Романа Грищенко.

      В течение года новый глава Сумской ОГА получил доход в размере 673 197 гривен. Это заработная плата.

      Внимание! Сумская ОГА с июня 2019 года функционировала без руководителя. Раньше ее главой был Вадим Акперов, но после указа Владимира Зеленского его уволили. Обязанности председателя Сумской ОГА до сих пор выполняла Ирина Купрейчик. Интересно, что еще в феврале на должность главы ОГА Сумщины согласовали другого человека – Дмитрия Живицкого.

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Президент Украины Назначения Зеленского Владимир Зеленский Сумы Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Эпидемия коронавируса в мире: как звезды путешествуют с медицинскими масками
      Юлія Михайлова
      сегодня , 15:55 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      10 марта , 13:33 Трое украинцев заработали более 130 тысяч евро за неделю в Чехии
      3 марта , 13:57 5 легендарных песен Криса Нормана
      Ліза Астахова
      сегодня , 14:46 Курс гривны к доллару на фоне возможного финансового кризиса: прогнозы
      Юлія Поскробок
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук