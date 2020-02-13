Сумскую ОГА возглавит Дмитрий Живицкий: что о нем известно
Новым главой областной государственной администрации Сумщины станет Дмитрий Живицкий. Сейчас он работает заместителем министра развития общин и территорий Украины.
Кандидатуру 37-летнего Живицкого утвердили на заседании правительства 12 февраля, сообщили в Кабмине.
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Известно, что Сумская ОГА с июня 2019 года функционирует без руководителя. Ранее ее главой был Вадим Акперов, но после указа Владимира Зеленского его уволили. Обязанности председателя Сумской ОГА временно исполняет Ирина Купрейчик.
Что известно о Дмитрии Живицком: главное
- Учился в Сумском государственном университете на специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов".
- Был заместителем технического директора по эксплуатации и ремонту нефтебазового хозяйства и АЗС "Сумынефтепродукт". После этого работал инженером-конструктором специального конструкторского бюро турбокомпрессорных машин ОАО "СМНПО имени Фрунзе".
- С декабря 2005 по апрель 2016 года оформил ЧП в инженерно-техническом центре "Современные технологии безопасности". С апреля 2016 года работает заместителем председателя Сумской ОГА.
- Согласно его электронной декларации, владеет и пользуется несколькими квартирами в Киеве и Сумах. Владеет двумя автомобилями – Skoda Superb и грузовик Opel Combo.
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