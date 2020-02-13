Сумскую ОГА возглавит Дмитрий Живицкий: что о нем известно

Новым главой областной государственной администрации Сумщины станет Дмитрий Живицкий. Сейчас он работает заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Кандидатуру 37-летнего Живицкого утвердили на заседании правительства 12 февраля, сообщили в Кабмине.

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Известно, что Сумская ОГА с июня 2019 года функционирует без руководителя. Ранее ее главой был Вадим Акперов, но после указа Владимира Зеленского его уволили. Обязанности председателя Сумской ОГА временно исполняет Ирина Купрейчик.

Что известно о Дмитрии Живицком: главное