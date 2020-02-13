Сумську ОДА очолить Дмитро Живицький: що про нього відомо
Новим очільником Обласної державної адміністрації Сумщини стане Дмитро Живицький. Наразі він працює заступником міністра розвитку громад і територій України.
Кандидатуру 37-річного Живицького затвердили на засіданні уряду 12 лютого, повідомили у Кабміні.
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Відомо, що Сумська ОДА з червня 2019 року функціонує без очільника. Раніше її главою був Вадим Акперов, але після указу Володимира Зеленського його звільнили. Обов'язки голови Сумської ОДА тимчасово виконує Ірина Купрейчик.
Що відомо про Дмитра Живицького: головне
- Навчався у Сумському державному університеті на спеціальності "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів".
- Був заступником технічного директора з експлуатації та ремонту нафтогазового господарства й АЗС "Суминафтопродукт". Після цього працював інженером-конструктором спеціального конструкторського бюро турбокомпресорних машин ВАТ "СМНВО імені Фрунзе".
- З грудня 2005 по квітень 2016 оформив ФОП в інженерно-технічному центрі "Сучасні технології безпеки". З квітня 2016 року працює заступником голови Сумської ОДА.
- Згідно з його електронною декларацією, володіє і користується декількома квартирами в Києві та Сумах. Має у власності два автомобілі – Skoda Superb та вантажівка Opel Combo.
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