Сумську ОДА очолить Дмитро Живицький: що про нього відомо

Новим очільником Обласної державної адміністрації Сумщини стане Дмитро Живицький. Наразі він працює заступником міністра розвитку громад і територій України.

Кандидатуру 37-річного Живицького затвердили на засіданні уряду 12 лютого, повідомили у Кабміні.

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Відомо, що Сумська ОДА з червня 2019 року функціонує без очільника. Раніше її главою був Вадим Акперов, але після указу Володимира Зеленського його звільнили. Обов'язки голови Сумської ОДА тимчасово виконує Ірина Купрейчик.

Що відомо про Дмитра Живицького: головне