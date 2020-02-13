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      Дмитро Живицький стане головою Сумської ОДА: що відомо про політика

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      Дмитро Живицький – біографія / Facebook

      Очільником Сумської обласної державної адміністрації стане Дмитро Живицький. Наразі Живицький – заступник міністра розвитку громад і територій України. Цікаві факти з біографії майбутнього очільника Сумської ОДА – читайте у нашому матеріалі.

      Біографія Дмитра Живицького

      Дмитру Живицькому 38 років, народився в місті Суми. Вільно володіє українською, російською, англійською мовами.

      Читайте також: Сумську ОДА очолить Дмитро Живицький: що про нього відомо

      Освіта

      Дмитро Живицький у 2004 році закінчив Сумський Державний Університет, факультет інженерії, спеціальність: "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". Живицький здобув кваліфікацію "магістр" та диплом з відзнакою.

      Дмитро Живицький проходив додаткове навчання та стажування за кордоном. У 2006 році був у Польщі в "Школі Лідерів". А в травні 2008 року – стажувався у Парламенті Швеції. Там він вивчав взаємодії законодавчих органів Швеції з іншими органами державної влади та громадськістю.

      У 2010, 2012, 2014 роках Живицький стажувався у торгово-промисловій палаті кантона Тічіно ("Camera dі commercio") та у Секції ліберально-радикальної партії ("PLR Origlio") у Швейцарії.

      З жовтня до листопада 2013 року Дмитро Живицький був у Німеччині на підвищенні кваліфікації управлінських кадрів федерального міністерства Економіки та технологій Німеччини.

      У 2015 році брав участь у освітньому проєкті "Школа мерів" у Києво-Могилянській бізнес-школі.

      У вересні 2016 року Живицький брав участь у 13 щорічній "Ялтинській Європейській Стратегії".

      У Києві в 2017 році Дмитро Живицький узяв участь у проєкті Києво-Могилянської бізнес-школи – "Develop Ukraine".

      Живицький
      Живицький стане новим очільником Сумської ОДА / Фото: my.ua

      Кар’єра та політична діяльність

      У вересні 2001 до лютого 2002 року Дмитро Живицький працював робітником у ТОВ "Сумчанка – Телігтар".

      До 2005 року Живицький був заступником технічного директора з експлуатації та ремонту нафтобазового господарства "Суминафтопродукт".

      Квітень 2005 року Дмитро Живицький працює інженером-конструктором спеціального конструкторського бюро турбокомпресорних машин "СМНВО ім. Фрунзе".

      Живицький кар'єра
      Дмитро Живицький проходив стажування за кордоном / Фото: Facebook 

      Цікаво: Максим Козицький – новий очільник Львівської облдержадміністрації: що відомо про чиновника

      З грудня 2005 по квітень 2016 оформив ФОП в інженерно-технічному центрі "Сучасні технології безпеки".

      Політичну кар’єру Живицький розпочав у 2016 році. Цього року він був консультантом патронатної голови Сумської державної адміністрації, а також керівником апарату Сумської обласної державної адміністрації.

      З вересня 2019 року і до сьогодні Живицький працює заступником міністра розвитку громад і територій України.

      Сім’я

      Дружина – Дар’я Живицька. Родина має двох дітей: доньок Соломію та Мирославу. Дружина Живицького працює в Сумській районній державній адміністрації та в Головному управлінні ДФС у Сумській області.

      Декларація Дмитра Живицького

      За даними електронної декларації, у розпорядженні родини перебуває чотири квартири та один житловий будинок у Києві та Сумах. У власності Дмитра Живицького – одна квартира та дві машини: Skoda Superb та вантажівку Opel Combo.

      Дмитро Живицький у 2019 році отримав таку заробітну плату:

      • працюючи в Сумській обласній державній адміністрації – 584 тисячі 717 гривень;
      • у Міністерстві розвитку громад і територій України – 252 тисячі 343 гривні.

      Статки дружини він також зазначив у своїй декларації, загалом вона отримала 8 тисяч 186 гривень.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини політики Новини України Суми
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