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      Дмитрий Живицкий станет главой Сумской ОГА: что известно о политике

      39 Читати новину українською
      Дмитрий Живицкий – биография / Facebook

      Главой Сумской областной государственной администрации станет Дмитрий Живицкий. Сейчас Живицкий – заместитель министра развития общин и территорий Украины. Интересные факты из биографии будущего главы Сумской ОГА – читайте в нашем материале.

      Биография Дмитрия Живицкого

      Дмитрию Живицкий 38 лет, родился в городе Сумы. Свободно владеет украинским, русским, английским языками.

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      Образование

      Дмитрий Живицкий в 2004 году закончил Сумской государственный университет, факультет инженерии, специальность: "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Живицкий получил квалификацию "магистр" и диплом с отличием.

      Дмитрий Живицкий проходил дополнительное обучение и стажировку за рубежом. В 2006 году был в Польше в "Школе лидеров". А в мае 2008 года – стажировался в парламенте Швеции. Там он изучал взаимодействие законодательных органов Швеции с другими органами государственной власти и общественностью.

      В 2010, 2012, 2014 годах Живицкий стажировался в торгово-промышленной палате кантона Тичино ( "Camera dи commercio") и в Секции либерально-радикальной партии ( "PLR Origlio") в Швейцарии.

      С октября по ноябрь 2013 год Дмитрий Живицкий был в Германии на повышении квалификации управленческих кадров федерального министерства экономики и технологий Германии.

      В 2015 году участвовал в образовательном проекте "Школа мэров" в Киево-Могилянской бизнес-школе.

      В сентябре 2016 года Живицкий участвовал в 13 ежегодной "Ялтинской Европейской Стратегии".

      В Киеве в 2017 году Дмитрий Живицкий принял участие в проектах Киево-Могилянской бизнес-школы – "Develop Ukraine".

      Живицький
      Живицкий станет новым главой Сумской ОГА / Фото: my.ua

      Карьера и политическая деятельность

      В сентябре 2001 по февраль 2002 года Дмитрий Живицкий работал рабочим в ООО "Сумчанка – Телигтар".

      До 2005 года Живицкий был заместителем технического директора по эксплуатации и ремонту нефтебазового хозяйства "Сумынефтепродукт".

      С апреля 2005 Дмитрий Живицкий работает инженером-конструктором специального конструкторского бюро турбокомпрессорных машин "СМНВО им. Фрунзе".

      Живицький кар'єра
      Дмитрий Живицкий проходил стажировку за рубежом / Фото: Facebook 

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      С декабря 2005 по апрель 2016 года оформил ЧП в инженерно-техническом центре "Современные технологии безопасности".

      Политическую карьеру Живицкий начал в 2016 году. В этом году он был консультантом патронатного председателя Сумской государственной администрации, а также руководителем аппарата Сумской областной государственной администрации.

      С сентября 2019 года и до сих пор Живицкий работает заместителем министра развития общин и территорий Украины.

      Семья

      Жена – Дарья Живицкая. Растят двоих детей: дочерей Саломею и Мирославу. Жена Живицкого работает в Сумской районной государственной администрации и в Главном управлении ГФС в Сумской области.

      Декларация Дмитрия Живицкого

      По данным электронной декларации, в распоряжении семьи находятся четыре квартиры и один жилой дом в Киеве и Сумах. В собственности Дмитрия Живицкого – одна квартира и две машины: Skoda Superb и фургон Opel Combo.

      Дмитрий Живицкий в 2019 году получил заработную плату:

      • работая в Сумской областной государственной администрации – 584 тысячи 717 гривен;
      • в Министерстве развития общин и территорий Украины – 252 тысячи 343 гривны.

      Состояние жены он также отметил в своей декларации, в целом она получила 8 тысяч 186 гривен.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости политики Новости Украины Сумы
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