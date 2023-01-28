Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Управління внутрішньої безпеки СБУ накрило в Запоріжжі працівника служби, який шпигував на росіян і збирав дані на колег. При цьому пам'ятаю, що зовсім недавно схожа історія була у прифронтовому Харкові – теж працівниця збирала дані про співробітників, і теж викрита самими спецслужбістами,

– відзначив Голобуцький.

На думку політолога, один з основних викликів, з яким стикнувся призначений літом керівник СБУ Малюк – очистити Службу від прямих агентів Кремля. "Почали з обласних керівників – Кулініч (Крим), Дудін (Харків). Зараз працюють на ланку нижче і, в основному, у прифронтових регіонах, які найбільше цікавлять Кремль", – наголосив експерт.

Голобуцький переконаний, що для перетворення спецслужби в "український Моссад" слід продовжувати її самоочищення.



"Ні підрив Кримського мосту, ні вибухи на аеродромі в Енгельсі та інша бавовна в Росії були б неможливими, якби у Службі залишились російські агенти на керівних посадах. Тому очищення від зрадників, і нова бавовна в Росії – речі взаємозалежні. А викриття шпигунів середньої ланки у прифронтових регіонах – питання виживання наших бійців", – резюмує політолог.

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк заявив, що одним із важливих напрямів роботи СБУ є й очищення спецслужби від "кротів" і зрадників.