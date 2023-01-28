Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Управление внутренней безопасности СБУ накрыло в Запорожье работника службы, который шпионил на россиян и собирал данные на коллег. При этом помню, что совсем недавно похожая история была в прифронтовом Харькове – тоже работница собирала данные о сотрудниках, и тоже разоблачена самими спецслужбами,

– отметил Голобуцкий.

По мнению политолога, один из основных вызовов, с которым столкнулся назначенный летом руководитель СБУ Малюк – очистить службу от прямых агентов Кремля. "Начали с областных руководителей – Кулинич (Крым), Дудин (Харьков). Сейчас работают на звено ниже и, в основном, в прифронтовых регионах, наиболее интересующих Кремль", – подчеркнул эксперт.

Голобуцкий убежден, что для превращения спецслужбы в "украинский Моссад" следует продолжать ее самоочищение.



"Ни подрыв Крымского моста, ни взрывы на аэродроме в Энгельсе и другой хлопок в России были бы невозможны, если бы в Службе остались российские агенты на руководящих должностях. Поэтому очищение от предателей, и новый хлопок в России – вещи взаимосвязанные. В прифронтовых регионах – вопрос выживания наших бойцов", – резюмирует политолог.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк заявил, что одним из важных направлений работы СБУ является и очищение спецслужбы от "кротов" и предателей.