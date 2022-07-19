Як голосували нардепи

Проти звільнення Баканова не був жоден парламентар, водночас 5 – утрималися. Постанову про звільнення глави СБУ до Ради вніс президент Володимир Зеленський.

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У залі його (Баканова – 24 канал) не було. Розгляд був достатньо формальним,

– розповів нардеп Ярослав Железняк.

Зауважимо, що перед тим за звільнення Баканова голосував Профільний комітет оборони. 8 його членів підтримали таке рішення, а 3 – утрималися від голосування.



Як партії голосували за звільнення Баканова / Фото Ярослава Железняка

Посадовець розповів про здобутки СБУ під його керівництвом

У телеграм-каналі СБУ опублікували звернення Баканова після його звільнення. Чиновник зазначив, що служба під його керівництвом будувала максимально прозорі відносини з суспільством, а не займалася політикою.

Баканов перерахував основні здобутки відомства за 3 роки. Серед них він вказав:

затримання кума владіміра путіна Віктора Медведчука;

розслідування кримінальних справ у яких фігурують топполітики (ймовірно, мовиться про Петра Порошенка);

викриття ворожих агентур у різних держорганах;

протидію російській пропаганді та проросійським політичним партіям тощо.

Не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам'ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами,

– наголосив Баканов.

Чому звільнили главу СБУ

Пізно ввечері 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Баканова з посади глави СБУ та відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Тоді президент послався на статтю Дисциплінарного кодексу ЗСУ у якій мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Згодом глава держави пояснив, що стало причиною його рішення. Так, з початку повномасштабної війни близько 60 прокурорів та працівників СБУ виявилися зрадниками. Вони залишилися на окупованих територіях й почали працювати на росіян.

В Офісі Президента додали, що останньою краплею стало викриття глави СБУ в Криму Олега Кулініча на державній зраді. З'ясувалося, що чиновник, який до березня 2022 року очолював управління української служби на півострові, передавав росіянам секретні дані.

Зверніть увагу! Виконувачем обов'язки глави СБУ призначили Василя Малюка. Він працював першим заступником Баканова.

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