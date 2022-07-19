Як голосували нардепи
Проти звільнення Баканова не був жоден парламентар, водночас 5 – утрималися. Постанову про звільнення глави СБУ до Ради вніс президент Володимир Зеленський.
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У залі його (Баканова – 24 канал) не було. Розгляд був достатньо формальним,
– розповів нардеп Ярослав Железняк.
Зауважимо, що перед тим за звільнення Баканова голосував Профільний комітет оборони. 8 його членів підтримали таке рішення, а 3 – утрималися від голосування.
Як партії голосували за звільнення Баканова / Фото Ярослава Железняка
Посадовець розповів про здобутки СБУ під його керівництвом
У телеграм-каналі СБУ опублікували звернення Баканова після його звільнення. Чиновник зазначив, що служба під його керівництвом будувала максимально прозорі відносини з суспільством, а не займалася політикою.
Баканов перерахував основні здобутки відомства за 3 роки. Серед них він вказав:
- затримання кума владіміра путіна Віктора Медведчука;
- розслідування кримінальних справ у яких фігурують топполітики (ймовірно, мовиться про Петра Порошенка);
- викриття ворожих агентур у різних держорганах;
- протидію російській пропаганді та проросійським політичним партіям тощо.
Не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам'ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами,
– наголосив Баканов.
Чому звільнили главу СБУ
Пізно ввечері 17 липня Зеленський підписав указ про усунення Баканова з посади глави СБУ та відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової. Тоді президент послався на статтю Дисциплінарного кодексу ЗСУ у якій мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.
Згодом глава держави пояснив, що стало причиною його рішення. Так, з початку повномасштабної війни близько 60 прокурорів та працівників СБУ виявилися зрадниками. Вони залишилися на окупованих територіях й почали працювати на росіян.
В Офісі Президента додали, що останньою краплею стало викриття глави СБУ в Криму Олега Кулініча на державній зраді. З'ясувалося, що чиновник, який до березня 2022 року очолював управління української служби на півострові, передавав росіянам секретні дані.
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