Про це в ефірі телемарафону повідомив радник Офісу президента Андрій Смирнов, передає 24 канал. Він наголосив, що і Венедіктову, і Баканова усунули тимчасово, поки триватиме розслідування.

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Які факти стали останньою каплею рішення президента

За словами радника, президент ще вчора під час звернення до українців прокоментував ситуацію із затриманням радника Служби безпеки України пана Кулінича, якому було офіційно повідомлено про державну зраду.

Власне, це і стало останньою каплею, яка спонукала Президента відсторонити від обов'язків Венедіктову та Баканова.

Кулінич – це людина, яка була на початку російського вторгнення звільнення з посади. Я думаю, що не один такий випадок змусив Президента прийняти ті рішення, які він прийняв вчора,

– зазначив Андрій Смирнов.

Довідка! В Україні після затримання ДБР колишнього голови Управління СБУ в Криму Олега Кулініча спалахнув гучний скандал. Кулініча підозрюють у держзраді. До березня 2022 року Кулініч працював в СБУ. За даними ДБР, він співпрацював з російськими спецслужбами і передавав їм розвіддані та іншу таємну інформацію. Це все вдалося підтвердити за допомогою ряду експертиз.

Коротко про відсторонення Венедіктової та Баканова

17 липня на сайті Офісу президента було опубліковано декілька указів: Зеленський відсторонив Венедіктову відповідно до статті 11 Закону України Про правовий режим воєнного стану. Також, він доручив виконання обов'язків генпрокурора її заступнику Олексію Симоненку.

Іншим указом президент усунув з посади голову СБУ Івана Баканова. Його відсторонили відповідно до 47 статті Дисциплінарного статуту Збройних Сил України. У цій статті мовиться про неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків.

Як пояснили в Офісі президента, мова поки що не йде про звільнення цих осіб.Їх відсторонили, щоб унеможливити їхній можливий вплив на розслідування. Наразі тривають відповідні перевірки та розслідування. За їх висновками будуть прийматись рішення про звільнення чи поновлення на посаді.

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