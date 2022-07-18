Об этом в эфире телемарафона сообщил советник Офиса президента Андрей Смирнов, передает 24 канал. Он подчеркнул, что и Венедиктову, и Баканова отстранили временно, пока будет продолжаться расследование.

Внимание Отстранение Баканова и Венедиктовой от управления СБУ и Генпрокуратурой: все, что известно

Какие факты стали последней каплей решения президента

По словам советника, президент еще вчера во время обращения к украинцам прокомментировал ситуацию с задержанием советника Службы безопасности Украины господина Кулинича, которому было официально уведомлено о государственной измене.

Собственно это и стало последней каплей, которая побудила Президента отстранить от обязанностей Венедиктову и Баканова.

Кулинич – это человек, который был в начале российского вторжения уволен с должности. Я думаю, что не один такой случай заставил Президента принять те решения, которые он принял вчера,

– отметил Андрей Смирнов.

Справка! В Украине после задержания ГБР бывшего главы Управления СБУ в Крыму Олега Кулинича разразился громкий скандал. Кулинич подозревается в госизмене. До марта 2022 Кулинич работал в СБУ. По данным ГБР, он сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал им разведданную и другую тайную информацию. Это удалось подтвердить с помощью ряда экспертиз.

Коротко об отстранении Венедиктовой и Баканова

17 июля на сайте Офиса президента было опубликовано несколько указов: Зеленский отстранил Венедиктову в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О правовом режиме военного положения». Также он поручил выполнение обязанностей генпрокурора ее заместителю Алексею Симоненко.

Другим указом президент отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Его отстранили в соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В этой статье говорится о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям.

Как пояснили в Офисе президента, речь пока не идет об увольнении этих лиц. Их отстранили, чтобы исключить их возможное влияние на расследование. В настоящее время продолжаются соответствующие проверки и расследования. По их выводам будут приниматься решения об увольнении или восстановлении в должности.

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