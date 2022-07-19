Президент прокоментував і оновлення в системі правоохоронних органів й не тільки, яке обговорюють останніми днями. За його словами, таким чином оновлюють вертикаль держави, інформує 24 канал.

До теми Незадовільні результати роботи, – Зеленський заявив про звільнення 28 співробітників СБУ

Кадрові зміни

Зеленський повідомив, що призначив нових очільників обласних управлінь Служби безпеки України в Закарпатській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Також він звільнив одного із заступників голови СБУ.

Вдячний членам конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за фіналізацію конкурсу. Рішення про переможця затверджено,

– сказав президент ще й про цю подію.

Також він звернув увагу, що призначили й нового міністра соціальної політики України Оксану Жолнович. Зеленський очікує від неї більшої активності в поясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики. Мовиться про конкретні права людей, механізми виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики. Президент переконаний, що роль міністра в цьому має бути вагомою.

Що ще казав президент у зверненні

Зеленський повідомив про те, що російські окупанти знову здійснили обстріл мирних українських міст. Він запевнив: як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців.

Президент також розповів, що минулої ночі росіяни здійснили ракетний удар по селу в Одеській області. Вони використали 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села. Внаслідок цього ворожого обстрілу загиблих не було, адже люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Проте шестеро місцевих жителів, серед яких була 5-місячна дитина, зазнали поранень. Зеленський назвав росіян ганчірками через це.

Також Зеленський розповів деталі візиту своєї дружини до Вашингтона. Олена Зеленська саме зараз відвідує США. Основними завданнями візиту першої леді України до США є збільшення американської підтримки для України, додаткова допомога для захисту людей від російського терору, вирішення гуманітарних потреб.

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