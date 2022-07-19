російські окупанти здійснюють обстріли мирних українських міст в надії завдати руйнувань цивільним об'єктам та втрат мирному населенню. Вони вірять, що їхні злочини будуть безкарними, але їхні сподівання не мають нічого спільного з реальністю.

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ЗСУ та розвідники завдадуть удару у відповідь

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив про те, що російські окупанти знову здійснили обстріл мирних українських міст. Під ворожим вогнем опинилися Дніпропетровщина, Харківщина, Донбас, прикордонні райони Сумщини тощо.

Також відомо про факти терору в окупованому Енергодарі та Запорізькій АЕС. Ворог дуже сподівається, що зможе втекти та уникнути відповідальності, але цього ніколи не станеться.

Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців, – заявив Зеленський.