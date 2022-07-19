Масові звільнення керівництва правоохоронного органу почались вслід за остаточним й офіційним звільненням очільника СБУ Івана Баканова. Про це свідчить низка указів Зеленського, оприлюднених на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, передає 24 канал.

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Хто втратив посади

Згідно з указами президента від 19 липня, офіційно звільнені з посад такі представники Служби безпеки України:

Володимир Горбенко – заступник голови Служби безпеки України;

Служби безпеки України; Руслан Григоренко – начальник Управління Служби безпеки України у Сумській області;

області; Володимир Краснянський – начальник Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області;

області; Лисак Сергій – начальник Управління Служби безпеки України у Житомирській області;

області; Іван Рудницький – начальник Управління Служби безпеки України у Закарпатській області;

області; Євген Борзілов – начальник Управління Служби безпеки України у Полтавській області.

Додамо, що натомість деяких звільнених Зеленський призначив начальниками регіональних управлінь СБУ в інших областях України.

Хто обійняв нові посади

Окрім низки указів про звільнення, на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України також опубліковано укази Зеленського щодо призначення нових людей на ці посади, зокрема:

Едуард Федоров – новий начальник Управління Служби безпеки України у Сумській області;

Сергій Лисак – начальник Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області (замість Житомирської);

Євген Борзілов – начальник Управління Служби безпеки України у Закарпатській області (замість Полтавської);

Іван Рудницький – начальник Управління Служби безпеки України у Полтавській області (замість Закарпатської);

Олександр Куць – новий начальник Управління Служби безпеки України у Харківській області.

Нагадаємо, що ввечері 17 липня Зеленський усунув очільника СБУ Івана Баканова з посади. Наступного дня президент вніс до Верховної Ради постанову про звільнення високопосадовця. 19 липня нардепи проголосували за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України – підтримали таке рішення 265 народних депутатів. Виконувачем обов'язків очільника СБУ наразі є Василь Малюк.

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