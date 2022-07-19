Відповідний проєкт постанови зареєстрований на сайті Верховної Ради 19 липня. Перед тим у неділю, 17 липня, Зеленський відсторонив Венедіктову та голову СБУ Баканова від займаних посад. Тоді таке рішення президент України пояснив тим, що в цих правоохоронних органах виявили чимало зрадників та колаборантів.

Варте уваги Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення

При цьому в Офісі Президента заявляли, що рішення про звільнення Венедіктової та Баканова говорити рано. І прийматиметься воно за результатами службових перевірок та розслідування. Тож поки генеральну прокурорку відсторонили від посади, а голову Служби безпеки України тимчасово усунули від виконання обов'язків. Все через те, щоб вони не впливали на кримінальні провадження своїх працівників.

Попри це, вже ввечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова. А тепер 19 липня – про звільнення Ірини Венедіктової.

Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України уповноважується Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський.

Хто замість Венедіктової

Поки ж замість Баканова виконувачем обов'язків глави СБУ призначено Василя Малюка. До цього він був першим заступником голови СБУ.

Замість Венедіктової виконувачем обов'язки генпрокурора буде Олексій Симоненко. Водночас щодо персони самого Симоненка є чимало питань, серед яких його тісні зв'язки з заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим та кримінальними колами.

Детальніше про скандального Олексія Симоненка дивіться на відео