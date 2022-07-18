Симоненко пов’язаний з Татаровим

Про це 24 каналу розповів Віталій Шабунін – голова правління Центру протидії корупції. Він наголосив, що Олексій Симоненко – це "старий добрий друг Олега Татарова".

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Шабунін розповів, що раніше саме Симоненко нібито "знищив" провадження НАБУ проти Татарова. За його словами, колишній заступник навіть відсвяткував це на день народженні Татарова.

На його думку, всі найогидніші рішення Офісу генпрокурора протягом останніх років підписувала не Венедіктова, а саме Симоненко.

Так хочуть захисти "своїх" корупціонерів

Як вважає голова правління Центру протидії корупції, влада не може призначити "свого" керівника САП, бо там проходить конкурс на цю посаду, але може призначити "свого" генпрокурора, який впливатиме на слідство.

На думку Шабуніна, у такий спосіб вони хочуть захисти "своїх" корупціонерів від майбутнього керівника САП, якого ОПУ не може не призначити через кандидатство у ЄС.

Шабунін про усунення Венедіктової та призначення Симоненка: відео



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