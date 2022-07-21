Про це 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.

До теми Коломойський знову стане патріотом і допоможе пощупати на міцність кримський міст

Раніше у мережі народний депутат Власенко опублікував указ №502/2022 Президента України, який було видано 18 липня 2022 року. У тексті йдеться про позбавлення громадянства 10 людей.

Серед них – Ігор Коломойський, олігарх та політик, Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу", Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ, Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини.

У документі не зазначають причини, на підставі яких ніби то прийнято Указ. При цьому у Законі України "Про громадянство" статті 17 вказано, що припинити громадянство можна у трьох випадках:

втрати громадянства;

виходу з громадянства,

згідно з міжнародними договорами.

Перші два випадки настають тоді, коли людина стала громадянином іншої країни. Крім того, вона самостійно має подати в Україну певний пакет документів для офіційного оформлення свого нового статусу.