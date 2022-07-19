Звільнення Венедіктової відбулося з обговоренням

Рішення про відставку Ірини Венедіктової підтримали 264 депутати, повідомляє 24 канал. Депутати підтримали подання Володимира Зеленського, яке президент вніс до Верховної Ради 19 липня.

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Як повідомив депутат Ярослав Железняк, Венедіктова була присутня на засіданні Ради. Її звільнення відбулося з обговоренням.

Голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія наголосив, що попри відставку Венедіктова залишається у команді.

Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу,

– написав Арахамія.

Що відомо про відсторонення Венедіктової

Ірина Венедіктова стала генпрокуроркою у середині березня 2019 року. Пізно ввечері 17 липня з'явилася інформація, що президент Зеленський відсторонив генпрокурорку Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова з посад.

17 липня під час вечірнього звернення Зеленський пояснив відсторонення провідних правоохоронців великою кількістю зрадників і колаборантів у їхніх органах.

Вже ввечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова. Замість Баканова виконувачем обов'язків глави СБУ було призначено Василя Малюка.

Натомість виконувачем обов'язки генпрокурора вирішили призначити Олексія Симоненка. Щодо персони останнього є чимало питань, оскільки його пов'язують із заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим та кримінальними колами.

Венедіктова 18 липня вперше публічно відреагувала на рішення президента про її відсторонення. Вона зауважила, що прокоментує ситуацію з її усуненням більш вичерпно, коли "настане час".

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