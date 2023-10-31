Командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко перерахував операції ССО, які він може виокремити. За його словами, бійці ССО брали участь у звільненні острова Зміїний і Херсонської та Харківських областей.

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Унаслідок спецоперації було знешкоджено 700 окупантів

Хоренко виокремив спецоперацію на новорічну ніч в окупованій Макіївці. Українські бійці уразили великий логістичний центр росіян.

Там, за словами командувача, росіяни накопичилися і хотіли застосовувати на території України нові підрозділи, які були перекинуті з Росії.

Під час якого ворог отримав "подарунки", свої 400 чорних пакетів. Там біля 300 було поранено, вже не рахуючи техніку та інше озброєння. Це дуже великі втрати,

– розповів Хоренко.

Що відомо про удар по Макіївці У ніч з 31 на 1 січня 2023 року українські військові У ніч з 31 на 1 січня 2023 року українські військові завдали удару по ПТУ-19 в окупованій Макіївці. Українська сторона заявила про ліквідацію 400 окупантів та знешкодження ще 300. Натомість Росія не визнала втрати, заявивши про близько 60 загиблих. Тема удару ЗСУ по окупантах в Макіївці мала гостру реакцію у Росії

Інші важливі спецоперації ССО

Командувач ССО також пригадав звільнення острова Зміїний влітку 2022 року. Бійці безпосередньо ССО брали участь у звільненні острова. За словами Хоренка, визволення Зміїного надалі дозволило Україні відкрити зерновий коридор.

Крім того, підрозділи ССО одними з перших заходили до Херсона у листопаді 2022 року.

Також брали участь разом із Силами оборони у звільненні Харківщини. Все починалося з міста Балаклія, потім Ізюм і так далі. ССО брали участь у звільненні Херсонщини, і підрозділи ССО одні з перших заходили до самого міста Херсон,

– розповів командувач ССО.

Командувач наголосив, що підрозділи ССО на тактичному рівні обороняли й нищили ворога в Бахмуті та на підступах до міста.

Врешті-решт, генерал Хоренко пригадав нещодавню операцію, проведену 13 вересня у Севастопольській бухті. Під час атаки було уражено російський підводний ракетоносій "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ".

"Назви такі символічні. Але все ж таки робота на лице. Всі тонкощі цієї операції, я думаю, з часом ми розкриємо. Це для загальної картинки, чим займаються ССО", – розповів Хоренко.