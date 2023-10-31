Про один із таких випадків розповів генерал-майор Збройних сил України, командувач Сил спеціальних операцій (ССО) Віктор Хоренко в першому за рік часу інтерв'ю, яке опублікували на ютуб-каналі "ССО України".

Дивіться також "Час йшов на хвилини": командувач ССО вперше розкрив деталі операцій на "Азовсталі"

Були різного плану планування задач. Пам'ятаю, як ми йшли і повзли кілька кілометрів, вийшли на противника, просто на нього. Готувався наліт на позиції ворога. Він був спланований на 5:00 годину ранку. Ми виходимо, а ти людей уже відчуваєш. Ти настільки близько, що чуєш їхні розмови, а сонце повертається таким кутом, що не дає відпрацювати людей,

– пригадав деталі однієї зі спецоперацій Хоренко.

Тоді, за словами генерала, бійці до ночі чекали у хащах просто на позиціях ворога, у нього перед носом.

"У них в хащах чекаємо ночі. Слухаємо їхні розмови", – додав командувач.

Втім, за словами Хоренка, такі операції дають багато досвіду і розуміння, як планувати наступні.

До слова, командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко також розповів про спецоперації на "Азовсталі" – було здійснено 7 успішних вильоти гелікоптерів, рішення були складними і приймались за лічені хвилини. Зв'язок Хоренко тримав на пряму з Редісом, але йому він представився позивним "Лєс".

Бійці ССО нищать ворога