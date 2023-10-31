Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко перечислил операции ССО, которые он может выделить. По его словам, бойцы ССО принимали участие в освобождении острова Змеиный и Херсонской и Харьковской областей.

Смотрите также "Время шло на минуты": командующий ССО впервые раскрыл детали операций на "Азовстали"

В результате спецоперации было обезврежено 700 оккупантов

Хоренко выделил спецоперацию на новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке.Украинские бойцы поразили крупный логистический центр россиян.

Там, по словам командующего, россияне накопились и хотели применять на территории Украины новые подразделения, переброшенные из России.

В ходе которого враг получил "подарки", свои 400 черных пакетов. Там около 300 были ранены, уже не считая технику и другое вооружение. Это очень большие потери,

– рассказал Хоренко.

Что известно об ударе по Макеевке В ночь с 31 на 1 января 2023 года украинские военные В ночь с 31 на 1 января 2023 года украинские военные нанесли удар по ПТУ-19 в оккупированной Макеевке. Украинская сторона заявила о ликвидации 400 оккупантов и обезвреживании еще 300. Россия не признала потери, заявив о около 60 погибших. Тема удара ВСУ по оккупантам в Макеевке имела острую реакцию в России

Другие важные спецоперации ССО

Командующий ССО также вспомнил освобождение острова Змеиный летом 2022 года. Бойцы непосредственно ССО участвовали в освобождении острова. По словам Хоренко, освобождение Змеиного в дальнейшем позволило Украине открыть зерновой коридор.

Кроме того, подразделения ССО одними из первых заходили в Херсон в ноябре 2022 года.

Также участвовали вместе с Силами обороны в освобождении Харьковской области. Все начиналось с города Балаклея, затем Изюм и так далее. ССО участвовали в освобождении Херсонщины, и подразделения ССО одни из первых заходили в город Херсон,

– рассказал командующий ССО.

Командующий подчеркнул, что подразделения ССО на тактическом уровне обороняли и уничтожали врага в Бахмуте и на подступах к городу.

В конце концов генерал Хоренко вспомнил недавнюю операцию, проведенную 13 сентября в Севастопольской бухте. Во время атаки был поражен российский подводный ракетоноситель "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

"Назови такие символические. Но все же работа на лице. Все тонкости этой операции, я думаю, со временем мы раскроем. Это для общей картинки, чем занимаются ССО", – рассказал Хоренко.