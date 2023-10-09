Новим командувачем Сил ТрО став генерал-майор Анатолій Баргилевич. У понеділок, 9 жовтня, на сайті Офісу Президента з'явився указ №679, в якому йдеться про призначення Баргилевича, інформує 24 Канал.

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Баргилевич став командувачем Сил тероборони

Іншим указом №678 Зеленський звільнив із цієї посади Ігоря Танцюру.

Баргилевич раніше був заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

У 2016 році Баргилевича нагородили орденом Данила Галицького "за особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку".

Танцюра був командувачем тероборони понад рік

Першим очільником Сил тероборони президент призначив бойового генерала Юрія Галушкіна. У травні 2022 року його замінив Ігор Танцюра.

Російські військові намагались вбити Ігоря Танцюру під час його поїздки у Бахмут. Інформацію підтвердив командир 127 бригади ТрО Роман Грищенко.

Інформацію нібито про "ліквідацію" Танцюри поширював колишній ватажок вагнерівців Євгєній Пригожин, який буцімто загинув наприкінці літа.

Тоді в Інституті вивчення війни заявляли, що відповідними фейками російські ультранаціоналісти намагаються презентувати будь-які російські операції як "затримку" потенційного українського контрнаступу.