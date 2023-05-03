Танцюра відвідав свої підрозділи у Бахмуті та провів нараду з командирами військових частин Сил територіальної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів командир 127-ї бригади ТрО Роман Грищенко, передає 24 Канал.
До теми Хто такий Ігор Танцюра: біографія генерала, про загибель якого збрехав Пригожин
Грищенко зазначив, справді були спроби росіян уразити командувача.
Але повірте: живий-здоровий, неушкоджений, як завжди, виконує свої службові обов’язки,
– наголосив командир.
Фейк окупантів про загибель Танцюри
- Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про знищення під Бахмутом машини, в якій начебто їхав Танцюра.
- Однак речник Сил територіальної оборони Денис Зелінський спростував цю інформацію. Він наголосив, що це офіційно спростовують. Водночас не коментують будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові.
- Після спростування інформації про загибель Танцюри, Пригожин заявив, мовляв, "вагнерівці" будуть працювати далі".
Хто такий Ігор Танцюра
Танцюра очолив командування Силами територіальної оборони ЗСУ у травні 2022 року. У 2014 році військовий організовував роботу штабів оперативно-тактичних та оперативних угрупувань. Згодом очолив штаб АТО, а з 2019-го року – штаб Операції об'єднаних сил.
Він отримав від Президента орден Богдана Хмельницького. Важливо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Танцюра був одним з тих, хто відповідав за оборону Києва: обіймав посаду начальника штабу угруповання військ оборони.