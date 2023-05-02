Сьогодні, 2 травня, ватажок вагнерівців Євген Пригожин збрехав про нібито загибель Ігоря Танцюри у Бахмуті. Речник Сил ТРО спростував вкид окупантів. 24 Канал публікує біографію генерал-майора Ігора Івановича Танцюри.
До теми Зеленський призначив Ігоря Танцюру командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ
Що відомо про Ігоря Танцюру
Відразу зауважимо, що особистої інформації про генерал-майора у відкритому доступі досить мало, зокрема немає даних про дитинство, юність та сім'ю. Відомо, що народився Ігор Іванович Танцюра 26 квітня 1967 року у Чернігівській області.
Водночас про військову діяльність Танцюри – відомостей уже більше. До 2013 року Ігор Іванович мав звання полковника.
Військова кар'єра
У травні 2022-го року Танцюру призначили заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України, а уже 15 травня 15 травня цього ж року – генерал-майор став Командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.
Танцюра був одним із керівників оборони Києва
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Танцюра був одним з тих, хто відповідав за оборону Києва: обіймав посаду начальника штабу угруповання військ оборони.
Нагороджений орденом Хмельницького
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за вірність військовій присязі 2 травня 2022 рогу Ігоря Танцюру нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.