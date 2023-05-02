Сегодня, 2 мая, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин соврал о якобы гибели Игоря Танцуры в Бахмуте. Спикер Сил ТРО опроверг вброс окупантов. 24 Канал публикует биографию генерал-майора Игоря Ивановича Танцуры.
К теме Зеленский назначил Игоря Танцура командующим Сил территориальной обороны ВСУ
Что известно об Игоре Танцуре
Сразу заметим, что личной информации о генерал-майоре в открытом доступе достаточно мало, в частности, нет данных о детстве, юности и семье. Известно, что родился Игорь Иванович Танцура 26 апреля 1967 года в Черниговской области.
В то же время о военной деятельности Танцуры – сведений уже больше. До 2013 года Игорь Иванович имел звание полковника.
Военная карьера
В мае 2022 года Танцура была назначена заместителем командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, а уже 15 мая 15 мая этого же года – генерал-майор стал Командующим Сил территориальной обороны ВСУ.
Танцура был одним из руководителей обороны Киева
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Танцура был одним из тех, кто отвечал за оборону Киева: занимал должность начальника штаба группировки войск обороны.
Награжден орденом Хмельницкого
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге 2 мая 2022 года рога Игоря Танцура наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.