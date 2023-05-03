Від травня 2022 року Ігор Танцюра є командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Днями він був на Бахмутському напрямку, що дозволило загарбникам запустити фейк про те, що генерала було вбито. Згодом в Інституті вивчення війни проаналізували цю ситуацію.

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Бояться контрнаступу, тому брешуть

Експерти переконані: цей інцидент свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються презентувати будь-які російські операції як "затримку" потенційного українського контрнаступу.

Воєнкори поширили заяви Пригожина і представили це як інформаційну перемогу. Один пропагандист навіть стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута та підготувати ЗСУ до проведення контратак у цьому районі,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, ця теза дозволила ворожим телеграм-каналам представити замах на вбивство Танцюри як "велику перемогу", адже цей "підрив", на думку пропагандистів, міг би відтермінувати контрнаступальні операції української армії.

Зверніть увагу! Російські воєнкори дійшли були навіть до того, що стверджували, що нібито удар по Павлограду 1 травня "вплинув на критично важливий центр логістики України". Однак, як відомо, внаслідок цього теракту постраждали насамперед цивільні громадяни та житлові будинки.

Інші деталі

Зазначимо, що спростував цей вкид першим речник Сил територіальної оборони України Денис Зелінський. Власне, він відповів на слова Пригожина та заявив, що "всі живі та здорові".

Разом з тим після цього ватажок вагнерівців не придумав нічого кращого, як сказати, що його ПВК "продовжуватиме діяти в цьому регіоні". Хоча він також не так давно погрожував, що виведе своїх найманців з України.

Окрім того, згадаємо таке: в цьому ж звіті ISW йдеться про те, що російським пропагандистам почали видавати методички стосовно того, як висвітлювати потенційний успішний контрнаступ ЗСУ. Це вкотре підтверджує, що військова операція – не за горами.