Від травня 2022 року Ігор Танцюра є командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ. Днями він був на Бахмутському напрямку, що дозволило загарбникам запустити фейк про те, що генерала було вбито. Згодом в Інституті вивчення війни проаналізували цю ситуацію.
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Бояться контрнаступу, тому брешуть
Експерти переконані: цей інцидент свідчить про те, що російські ультранаціоналісти намагаються презентувати будь-які російські операції як "затримку" потенційного українського контрнаступу.
Воєнкори поширили заяви Пригожина і представили це як інформаційну перемогу. Один пропагандист навіть стверджував, що Танцюра отримав наказ перекинути резерви до Бахмута та підготувати ЗСУ до проведення контратак у цьому районі,
– йдеться в повідомленні.
Окрім того, там зазначено, ця теза дозволила ворожим телеграм-каналам представити замах на вбивство Танцюри як "велику перемогу", адже цей "підрив", на думку пропагандистів, міг би відтермінувати контрнаступальні операції української армії.
Інші деталі
- Зазначимо, що спростував цей вкид першим речник Сил територіальної оборони України Денис Зелінський. Власне, він відповів на слова Пригожина та заявив, що "всі живі та здорові".
- Разом з тим після цього ватажок вагнерівців не придумав нічого кращого, як сказати, що його ПВК "продовжуватиме діяти в цьому регіоні". Хоча він також не так давно погрожував, що виведе своїх найманців з України.
Окрім того, згадаємо таке: в цьому ж звіті ISW йдеться про те, що російським пропагандистам почали видавати методички стосовно того, як висвітлювати потенційний успішний контрнаступ ЗСУ. Це вкотре підтверджує, що військова операція – не за горами.