Вони бояться не вистояти перед українським контрнаступом і намагаються хоч якось собі зарадити. Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

До теми Не хоче пов'язувати майбутні поразки зі своїм ім'ям: детальний аналіз заяв Пригожина

На Бахмутському напрямку у окупантів величезні втрати. Щодоби там ворог позбувається близько сотні осіб.

ПВК "Вагнера" залишилось не довго

Несприятлива ситуація в Бахмуті для росіян триває вже кілька місяців, зауважив Череватий. Враховуючи, з одного боку, постійні втрати, з іншого – неможливість поповнення, як було раніше, особовим складом з в'язниць, вони розуміють, що наступить час, коли зникне можливість виконувати бойові завдання.

І так вони як бойова одиниця перестануть існувати,

– резюмував речник східного угруповання ЗСУ.

Череватий пояснив, що значать плаксиві заяви Пригожина: дивитись відео

Що відомо про ультиматум Пригожина Кремлю